Scomparso Giuseppe Caniglia, storico protagonista degli spettacoli del Delphinarium

Si è spento al'età di 74 anni il riccionese Giuseppe Caniglia, per decenni protagonista dello spettacolo dei delfini al Delphinarium della Perla Verde. Insieme ad altri imprenditori aveva realizzato la struttura dove di esibivano, fin dal 1963, i tursiopi per poi essere trasferiti nel 2004 all'interno del parco Oltremare. Caniglia, oltre a gran conoscitore del mare e delle sue creature, aveva fatto conoscere i delfini della struttura riccionese a milioni di turisti che, per oltra 40 anni, avevano assistito agli spettacoli nell'acquario lungomare di Riccione. I funerali si terranno sabato 28 Dicembre alle ore 15,00 presso la chiesa Mater Admirabilis di Riccione.