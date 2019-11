Sconti sul trasporto pubblico per chi acquista nei negozi associati a Zeinta di Borg

Iniziativa in sinergia con il Comune di Rimini e Start Romagnam quella messa in atto da Zeinta de borg, per promuovere il commercio locale e incentivare l'uso dei mezzi. Fino al 7 gennaio chi spende oltre i 15 euro di spesa nello shopping in centro o nei borghi dei negozi associati a Zeinta di Borg - che riportano la apposita vetrofania - avrà scontato il ticket del bus. Lo sconto è riservato anche agli abbonati al trasporto pubblico.

"Accogliamo con molto favore questa iniziativa di Zeinta di Borg – è il commento dell’assessore alla Mobilità del Comune di Rimini Roberta Frisoni - che coglie l’opportunità offerta dall’avvio del Metromare per promuovere un accesso più green al centro storico. Confido che l’iniziativa sarà apprezzata dai riminesi che si recheranno in centro nei prossimi giorni per lo shopping natalizio. Io credo che queste iniziative dimostrino la vitalità e il dinamismo delle nostre imprese, dei nostri negozi, in accordo e in armonia con lo sviluppo della città di Rimini. E' un'attività di promozione ma soprattutto un servizio che si fa a tutta la comunità”

Start dichiara: “E’ positiva ed educativa ogni iniziativa che tenga desta l’attenzione sul Trasporto Pubblico Locale, rilanciandone la centralità in ogni strategia di sviluppo dei territori e all’insegna di una mobilità sostenibile. Serve a generare una cultura precisa, quindi grazie a Zeinta di Borg ed a tutti gli associati per l’iniziativa organizzata. L’impegno di Start Romagna è alimentare con l’innovazione e la qualità del servizio questo percorso di sviluppo”.