Scooter in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

Uno scooterone ha preso imorovvisamente fuoco, mentre era parcheggiato nei pressi di un condominio, ed è andato completamente in cenere. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte in via Fogazzaro quando, il due ruote, è stato avvolto dalle fiamme e sono accorsi i vigili del fuoco con l'autobotte. Il personale del 115 ha provveduto a spegnere il rogo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, e sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato.