Scooterista indisciplinato minaccia un pedone e prende a pugni agente della polizia di Stato

Scooterista indisciplinato quello arrestato dalla polizia di Stato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A finire in manette è stato un foggiano 30enne che, col proprio due ruote, stava percorrendo una strada chiusa al traffico. A dare l'allarme per la pericolosa bravata è stato un cittadino che ha ripreso il giovane per il suo comportamento. Per tutta risposta, il 30enne ha iniziato ad insultare l'uomo facendogli capire che era pericoloso prendersela con un foggiano. Per nulla intimidito, il passante ha avvisato una pattuglia della polizia di Stato che si trovava nei pressi e quando il pugliese si è accorto di quello che stava accadendo ha iniziato ad insultare quello che riteneva un "delatore". Nonostante gli agenti cercasso di calmarlo, lo scooterista si è fatto sempre più aggressivo e, dalle parole, è passato ai fatti fino a sferrare un pugno a un componente della pattuglia. Bloccato e ammanettato, il 30enne è stato arrestato e portato in Questura.