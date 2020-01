Scoperta dai carabinieri centrale dello spaccio, sequestrato quasi mezzo chilo di eroina

E' un riminese 53enne, già noto alle forze dell'ordine, il gestore di una centrale dello spaccio scoperta dai carabinieri che hanno sequestrato quasi mezzo chilo di stupefacente. A incastrare lo spacciatore, residente nel comune di Coriano, sono state diverse segnalazioni ricevute dai militari dell'Arma che parlavano di uno stano via vai di persone a tutte le ore del giorno e della notte. Dopo una serie di appostamenti, i carabinieri hanno ottenuto un mandato di perquisizione che è stato eseguito nella serata di martedì. Una volta dentro l'appartamento sono stati scoperti, nascosti nel forno della cucina, 93 grammi di eroina, quattro bottiglie contenenti 4 litri di metadone, due bilancini elettronici di precisione, materiale vario per il confezionamento in dosi della sostanza nonché la somma contante di 3500 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. Un ulteriore controllo nelle pertinenze dell'abitazione ha permesso di scovare, all'interno di un frigorifero in disuso in un capanno esterno, due involucri in cellophane trasparente contenenti complessivamente grammi 370 di eroina. Il tutto è valso le manette al 53enne che, mercoledì mattina, è stato processato per direttissima. Il giudice, dopo aver convalidato il fermo, ha disposto per lo spacciatore la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della prossima udienza.