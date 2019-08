Scoperta officina meccanica completamente abusiva, nei guai il proprietario

Un'officina completamente abusiva, realizzata nel garage di casa, quella scoperta dai carabinieri del Comando provinciale di Rimini e dai Forestali che hanno denunciato un cittadino albanese per esercizio abusivo. I militari, allo stesso tempo, hanno sequestrato i locali e chiuso la struttura che, secondo quanto emerso dalle indagini, riparava tranquillamente auto e scooter. I pagamenti, ovviamente, erano in nero e il meccanico improvvisato in questo modo poteva praticare prezzi concorrenziali rispetto alle attività in regola. La struttura è stata controllata dai Forestali per capire se, e quali, norme ambientali sono state vìolate e anche per accertare come venivano smaltite le sostanze come gli olii dannosi per l'ambiente.