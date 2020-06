Scoperto a rubare in una casa, il ladro non si arrende e aggredisce il proprietario e due carabinieri

Sorprende il ladro in casa che lo aggredisce, il malvivente bloccato e arrestato dai Carabinieri

SSorpreso a rubare in una abitazione di San Mauro, non ha esitato ad aggredire il proprietario e poi gli uomini in divisa, prima di essere arrestato. A finire in manette, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Savignano, un 26enne riminese, già noto alle forze dell'ordine per svariati precedenti, dalla tentata rapina alla ricettazione, fino alle lesioni personali.

Tutto ha inizio intorno alle 17.15 di sabato scorso, in via Costa, quando il 26enne è stato 'pizzicato' dal proprietario mentre stava per mettere a segno un colpo nell'abitazione. L'uomo, una volta scoperto, ha affrontato il 40enne proprietario con cui è nata una colluttazione. Quest'ultimo ha rimediato quattro giorni di prognosi all'ospedale "Marconi" di Cesenatico.

Immediato l'arrivo dei militari sul posto, con il 26enne bloccato dopo una breve fuga. L'uomo prima di essere arrestato si è opposto ai militari aggredendo due dei quattro carabinieri intervenuti. Alla perquisizione domiciliare sono spuntate le chiavi di una Wolkswagen Up risultata rubata, a bordo tutti gli arnesi necessari allo scasso oltre a un telefono cellulare. Per l'uomo è scattato l'arresto in flagranza, convalidato dal gip, ora il riminese si trova nel carcere di Forlì.

