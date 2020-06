Scoppia incendio nel condominio, appartamento invaso dal fumo

Momenti di paura, nel pomeriggio di giovedì, per un incendio scoppiato in un condominio di San Giuliano e che ha invaso dal fumo tutto lo stabile di via Carlo Zavagli. L'allarme è scattato intorno alle 14.30 quando, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme hanno iniziato a divampare sul terrazzo di un appartamento del secondo piano. Secondo quanto emerso, a prendere fuoco sono state alcune masserizie e il bidone della mondezza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con l'autobotte e l'autoscala e gli inquilini sono stati fatti evacuare in strada mentre il personale del 115 ha provveduto a spegnere le fiamme che non hanno causato danni all'appartamento a parte l'annerimento delle pareti interessate dall'incendio.

