Scoppia incendio nel garage trasformato in una cucina

Intervento dei vigili del fuoco, nel pomeriggio di venerd', a Rivabella dove il primo allarme parlava di un incendio sprigionatosi in un garage. All'arrivo dell'autobotte in via Codroipo il personale del 115 si è trovato davanti un garage trasformato in cucina e, da una pentola lasciata sul fuoco, sono partite le fiamme. Il rogo è stato spento in pochi minuti e, le due persone che si trovavano all'interno, avevano già fatto in tempo ad uscire e mettersi in salvo. Vista la situazione riscontrata dai vigili del fuoco, è partita la segnalazione agli uffici competenti per il cambio di destinazione fatto dal garage trasformato in cucina.