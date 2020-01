Scoppia l'incendio nel fienile, il rogo andato avanti per tutta la notte

E' scoppiato nella serata di giovedì, ed è andato avanti per tutta la notte, l'incendio che ha interessato un fienile di Mondaino. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con le autobotti e, ancora nella mattinata di venerdì, il rogo non era stato completamente spento. Il personale del 115 ha operato per circoscrivere le fiamme ed evitare che si propagassero ma, a causa dell'alta infiammabilità, il lavoro si è rivelato molto arduo. Secondo quanto emerso, l'incendio verrà completamente estinto entro la giornata odierna.