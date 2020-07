Scoppia rissa tra minorenni, nel locale volano le bottigliate e i monopattini

Un gruppo di minorenni, pare tutti stranieri provenienti dal bolognese, ha scatenato il caos in un locale sul lungomare Tintori nella notte tra lunedì e martedì. La rissa è scoppiata intorno alle 2.45 quando il personale della sicurezza ha chiesto l'intervento della polizia di Stato per sedare la rissa che era sfuggita al controllo. Prima dell'arrivo delle Volanti, secondo quanto emerso, i ragazzini avevano aggredito i baristi per poi var volare bottiglie e monopattini a noleggio all'interno della struttura danneggiando i locali. Quando le pattuglie sono arrivate sul lungomare a sirene spiegate si è scatenato il fuggi fuggi e, la maggior parte dei partecipanti, si è dileguata in spiaggia. Uno dei partecipanti, bloccato dagli agenti, si è ribellato al fermo cercando di scappare ma è stato immobilizzato così come un altro giovanissimo. Calmate le acque, due minorenni originari del nordafrica e residenti a Bologna sono stati denunciati per danneggiamento, lesioni personali in concorso ed oltraggio a pubblico ufficiale. Uno è stato poi riconsegnato al padre, convocato in Questura per riprendersi il ragazzino, mentre l'altro è stato accompagnato in pronto soccorso per una ferita riportata all'arcata sopraccigliare ma è riuscito a scappare dall'Infermi. La sua identità, tuttavia, è nota alle forze dell'ordine che lo avevano precedentemente identificato trattenendo il suo permesso di soggiorno.

