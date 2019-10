Scovato dalla polizia di Frontiera un contrabbandiere di sigarette con 30 chili di "bionde"

Un "bottino" da 30mila sigarette, pari a un peso di 30 chili, quello individuato dagli agenti della polizia di Frontiera in forza all'aeroporto "Fellini" di Rimini che hanno scovato un contrabbandiere che cercava di introdurre in Italia i tabacchi alvorati esteri. L'uomo, un russo 54enne già noto alle forze dell'ordine per lo stesso tipo di traffico, era atterrato nello scali riminese verso le 13 di sabato con un volo proveniente da Mosca. L'uomo, lo scorso settembre, era già finito nei guai per lo stesso motivo quando, all'aeroporto di Fiumicino, era stato sorpreso a contrabbandare sigarette. In quella occasione, sempre con 30 chili di "bionde", era stato intercettato e denunciato in stato di libertà dalla Dogana. Sospettando che si trattasse di un contrabbandiere, il suo nome è finito nella lista nera delle forze di polizia e i suoi viaggi sono stati monitorati. Quando è arrivato a Rimini, sl momento di attraversare la dogana lo straniero ha cercato di sviare i controlli dei bagagli tentando di non far passare una pesante valigia sotto i raggi X. Il suo atteggiamento ha insospettito gli agenti della polizia di Frontiera che hanno chiesto l'intervento della Dogana e della Guardia di Finanza. Aperta la valigia, sono spuntati i 1467 pacchetti di sigarette che sono valsi al 54enne le manette con l'accusa di contrabbando di tabacchi lavorati esteri oltre i 10 chili di peso. Portato in Questura, il russo sarà processato per direttissima nella giornata di lunedì. Secondo gli inquirenti della polizia di Stato, il contrabbando di sigarette dall'est Europa ha fatto registrare un incremento nel corso del 2018 stimando un ammanco alle casse dello Stato di quasi 700 milioni annui di accise non pagate.