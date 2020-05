Screening sulla popolazione per il Covid-19, dopo Piacenza si partirà con Rimini

Dopo l'annuncio del presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ha garantito test sierologici a tappeto sulla popolazione per accertare gli anticorpi del Covid-19, nella provincia di Rimini si sta studiando il protocollo da adottare. Secondo quanto emerso, si dovrebbe trattare di una procedura analoga a quella che la prossima settimana partirà a Piacenza. Sono, infatti, le due provincie più colpite dall'epidemia di Coronavirus ad essere interessate da uno screening accurato per la ricerca della malattia. Da quanto emerso il protocollo per il riminese partirà dopo quello della provincia emiliana dove, dalla prossima settimana, saranno effettuati 60mila test sierologici divisi in due tranche da 30mila. Il primo gruppo riguarderà 30mila persone conviventi o che sono venute a stretto contatto con soggetti a risultati positivi al Covid-19 dall’inizio dell’epidemia, a cominciare dai conviventi. Si procederà con un secondo screening indirizzato a un campione generico della popolazione, che è in fase di definizione in questi giorni.

