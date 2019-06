Scrocca una "canna" e viene rapinato, malvivente in fuga bloccato dalla polizia di Stato

Rocambolesco inseguimento, nella notte tra mercoledì e giovedì, sulla spiaggia di Rimini con la polizia di Stato che, alla fine, è riuscita a bloccare un rapinatore. Il parapiglia si è scatenato intorno alle 2.30 all'altezza del Bagno 130 quando, alcuni passanti, hanno chiamato il 112 segnalando un ragazzo italiano che inseguiva un uomo di colore. Sul posto sono intervenute due Volanti con gli agenti che, dopo aver ricevuto una descrizione dei protagonisti, sono partiti alla loro ricerca individuando l'italiano, un 30enne, che aveva spiegato di essere stato rapinato. A pochi stabilimenti balneari di distanza, nel frattempo, la seconda pattuglia ha bloccato un 43enne senegalese poi risultato illegale sul territorio italiano. E' stato così che gli agenti hanno potuto ricostruire quanto accaduto. Secondo gli accertamenti il 30enne, uscito dal lavoro, aveva incontrato un gruppo di stranieri che fumava sul lungomare e aveva chiesto loro un "tiro" allo spinello. E' stato a questo punto che uno degli africani ha proposto al ragazzo la vendita di stupefacente e, alla risposta affermativa del 30enne che aveva già estratto il portafoglio, gli ha strappato di mano 25 euro per poi fuggire in spiaggia mentre la vittima è stata afferrata dagli altri stranieri per impedirgli di rincorrerlo. Il 43enne, dopo essere stato portato in Questura per gli accertamenti, è stato trasferito nel carcere dei "Casetti" a disposizione dell'autorità giudiziaria.