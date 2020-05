Scuola a Coriano, continuano gli incontri e i seminari sull'uso corretto di internet

In un momento storico inedito e denso di sfide come quello attuale siamo innegabilmente sostenuti dalle nuove tecnologie: la rete Internet sta semplificando la vita di tutti noi, sul lavoro e a scuola ma tutti siamo chiamati a conoscere le norme che ne regolano l’utilizzo e ad applicarle con la consapevolezza che esse favoriscono il vivere civile. L’istituto Comprensivo di Ospedaletto ha sempre dimostrato grande interesse e sensibilità per una diffusione e una responsabilizzazione verso l’uso corretto delle tecnologie, con azioni precise al proprio interno, tra le altre l’apertura di un corso online gratuito, fortemente sostenuto dal Consiglio di Istituto, aperto a tutti i maggiorenni appartenenti a vario titolo a IC Ospedaletto e la ricerca delle sinergie più adeguate ad affiancare la comunità educante in questo periodo.

"Convinti che le scelte adeguate e consapevoli dipendano dagli strumenti a nostra disposizione, grazie a progetti specifici dell’ufficio piani di zona distretto sud si è voluto organizzare un doppio incontro seminariale con il dott. Alessandro Montenero, psicologo clinico e psicoterapeuta che ha guidato i genitori e i docenti in un percorso di conoscenza dell’adolescenza, e dei pericoli della rete per aiutare operatori e famiglie a leggere comportamenti messi in atto dagli adolescenti quando utilizzano in modo scorretto Internet", afferma la professoressa Barbara Cappellini, dirigente IC Ospedaletto.

L’adolescenza, la prevenzione della ludopatia e l’indagine del cyberbullismo sono stati lo sfondo di due serate intense di riflessione e confronto. I due incontri seminariali sono stati aperti dall’amministrazione comunale di Coriano, dal primo cittadino, il Sindaco Domenica Spinelli e dall’assessore Beatrice Boschetti a riprova del fatto che la società civile in modo compatto difende i valori educativi.

Domenica Spinelli (sindaco di coriano): "I complimenti al mondo della scuola di Coriano che ha dimostrato con queste azioni di saper usare al meglio le risorse a propria disposizione. Un successo con oltre 60 persone collegate per affrontare tematiche sempre più attuali".

Beatrica Boschetti (assessore ai servizi socio-educativi): "Un valido aiuto per genitori e figli nella gestione di questi strumenti così importanti ma sull'utilizzo dei quali non esiste un vademecum di sicurezza. Un ringraziamento alla dirigente dr. Ssa barbara Cappellini sempre attiva e sensibile alle problematiche che toccano i nostri figli".