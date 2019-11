Scuola evacuata per malori, il sindaco Sabba: "Escluse cause ambientali"

E' ancora un mistero la causa dei ripetuti malori che, nella tarda mattinata di mercoledì, si sono verificati in una classe della seconda media dell'istituto comprensivo di Verucchio in via don Sturzo. "I sopralluohi dei tecnici e dei vigili del fuoco - ha spiegato il sindaco, Stefania Sabba - hanno dato tutti esiti negativi. Abbiamo escluso criticità legate agli ambienti scolastici e, al momento, stiamo aspettando i risultati delle analisi sugli 8 alunni che sono stati ricoverati in ospedale a seguito dei malesseri. Nell'immediatezza tutto l'istituto comprensivo è stato fatto evacuare, compresa la palestra dove si sono registrati i casi, poi l'allarme è rientrato e si è continuato con la normale attività scolastica. Visti i risultati negativi dei sopralluoghi, giovedì la scuola sarà regolarmente aperta".

I primi malori si sono refigtrati intorno alle 12.30 quando gli alunni della II media si trovavano all'interno della palestra. Nausea, giramenti di testa, qualche linea di febbre e malessere generali i sintomi che, pian piano, hanno colpito 9 ragazzini tra maschi e femmine e che hanno fatto scattare l'allarme. Tutti gli edifici sono stati evacuati e, sul posto, sono accorse 4 ambulanze e l'auto medicalizzata del 118 oltre ai vigili del fuoco specializzati del nucleo Nbcr (nucleare-batterico-chimico-radiologico) e i carabinieri. Gli alunni che stavano più male, 8 in tutto, sono stati assistiti dai sanitari che li hanno poi trasferiti negli ospedali di Rimini e Cesena per ulteriori accertamenti medici. Nessuno, comunque, presentava sintomi tali da preoccupare il personale di Romagna Soccorso. Nel frattempo, il tam tam di quanto era accaduto nell'istituto comprensivo ha fatto il giro del paese e, in via don Sturzo, sono accorsi genitori e parenti preoccupati.