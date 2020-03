Scuole chiuse, Bellaria ne approfitta per le pulizie di primavera e la manutenzione

In questi giorni di sospensione dell’attività didattica, il mondo della scuola di Bellaria Igea Marina non si ferma: in atto infatti presso le strutture della città un intervento straordinario di pulizia e igienizzazione per poter accogliere al meglio gli studenti alla ripresa delle lezioni. Un’attività condotta nelle due strutture comunali, il nido Il Gelso e la materna Allende, in orario di servizio e ad opera di personale ausiliario: interessati sia i locali interni che gli spazi esterni. Intervento che parallelamente sta interessando anche le scuole statali, dove i dirigenti scolastici hanno attivato allo scopo il personale ATA.

Presso la scuola secondaria di primo grado Alfredo Panzini, inoltre, ai lavori di sanificazione degli ambienti si è aggiunto il completamento dei lavori di sostituzione di tutti i punti luce, comprese segreterie, parti comuni e palestra, dove la nuova tecnologia a led ha preso il posto dei neon precedentemente impiegati: un’opera che comporterà migliore resa cromatica, maggiore sostenibilità energetica ed un contenimento dei costi stimato in circa 400 – 500 euro al mese. Un’ulteriore buona notizia sul fronte “green” riguarda la seconda vita dello splendido prato che, fino allo scorso weekend, ha abbellito la piazza Matteotti nel cosiddetto “Giardino dell’Amore”: grazie alla disponibilità del personale Anthea, è impiegato in questi giorni per la rizollatura di aiuole e aree verdi all’interno dell’Isola dei Platani.