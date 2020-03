Scuole chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo, arriva la conferma del Ministro

E' ufficiale: scuole chiuse da domani fino al 15 marzo. "Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo", ha detto il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina parlando a Palazzo Chigi. "Noi della trasparenza abbiamo fatto sempre la nostra regola d'azione, verità e trasparenza". Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando a Palazzo Chigi spiegano che, sulla chiusura delle scuole questa mattina "era stato chiesto al comitato tecnico-scientifico un ulteriore approfondimento". Per questo "la notizia che è fuoriuscita è stata totalmente improvvida".