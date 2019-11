Scuole, orti pubblici e mondo digitale: la carica dei 220 volontari Civivo

Sono una vera e propria carica di energia e proposte per migliorare i servizi e la vita della città. A Rimini sono 65 i gruppi Ci.Vi.Vo. con 220 volonatri all'opera in 400 eventi per 2.890 ore di volonatriato. Sono questi i dati che raccontano un sistema virtuoso in continua crescita. I volonatri sono divisi in diverse aree tematiche: 38 gruppi intervengono in ambito scolastico, imbiancatura delle aule, pulizia del cortile, piccola manutenzione ed allestimento degli orti didattici; 15 si dedicano alla cura e pulizia delle aree verdi, parchi e giardini pubblici (l’ufficio CiViVo ha acquistato nel 2013 due macchine per lo sfalcio dell’erba); otto gruppi sono invece impegnati nella promozione di forme di aggregazione sociale, di studio o di valorizzazione delle app e software in dotazione all’amministrazione, i cosiddetti CiViVo digitale, o di compagnia alle persone con disabilità ("In compagnia CiViVo). E, ancora, 4 gruppi si occupano del controllo e presidio di spiagge libere (Bellariva e Miramare) e cimiteri nel forese (Casalecchio e San Vito).

"Dopo nove anni – commenta Mattia Morolli, assessore ai rapporti con il territorio del Comune di Rimini – il Civivo entra in una seconda fase. Particolare attenzione verrà data ad ambiente e alfabetizzazione digitale. Una storia che è il frutto di un lungo, paziente e tenace lavoro portato avanti dall’amministrazione con i CiViVo che, dal 2014 sono costantemente cresciuti, mutando forma e modalità, ma tenendo sempre fermo l’obiettivo della condivisione e lo spirito di servizio alla propria città". Proprio alcuni giorni fa, infatti, in Commissione consigliare è stato fatto il punto sui Ci.Vi.Vo, aggiornando lo stato di attività dei gruppi.

Chi sono

Per valorizzare un nuovo civismo attraverso il diretto impegno dei cittadini nella soluzioni dei problemi, la Giunta del Comune di Rimini ha approvato nel 2011 il "Disciplinare per lo svolgimento delle attività di volontariato civico". Il progetto è stato denominato "Ci.vi.vo" (Civico-Vicino-Volontario) proprio per evidenziare il carattere civico dell'iniziativa, da realizzarsi in forma volontaria e gratuita e in prossimità dei luoghi ove il cittadino vive. L'obiettivo è quello di favorire la consapevolezza che i beni pubblici sono anche e soprattutto dei cittadini e che "prendendosene cura" si contribuisce non solo a migliorare l'ambiente in cui si vive ,ma si favorisce soprattutto la socializzazione delle persone che condividono i medesimi spazi della città.

L'impegno

I cittadini possono mettere a disposizone in forma volontaria e gratuita, parte del proprio tempo libero per attività utili alla collettività, quali: collaborazione nell'organizzazione di eventi sportivi, ludici, realizzazione di momenti di aggregazione socializzazione, manutenzione di aree all'interno dei parchi pubblici, cura delle aree attinenti le scuole ed altro ancora. Il progetto Ci.Vi.Vo. è rivolto a gruppi di cittadini, comitati, associazioni di volontariato, onlus e/o persone singole di età non inferiore a 18 e non superiore a 80 anni; la partecipazione è aperta a tutti i residenti nel Comune di Rimini, anche comunitari o stranieri, purché in possesso di idoneo titolo di soggiorno. Il Comune di Rimini provvede alla copertura assicurativa dei volontari e fornisce altresì assistenza logistica e i materiali necessari per lo svolgimento delle attività concordate.

I progetti

“Pane e Internet”, alfabetizzazione all’uso del personal computer rivolto ai cittadini che non possiedono o non hanno la possibilità di usare un PC ma desiderano apprendere le nozioni di base;

Integrazione degli ospiti di strutture di accoglienza in attesa di protezione internazionale presso i gruppi CiViVo già operativi (allestimento Giardino Palazzo Lettimi, Scuola La Coccinella, Scuola Le Margherite, scuola Dante Alighieri e allestimento della Biblioteca decentrata presso ASV). In questo caso il disciplinare è stato aggiornato.

Presso la ex Scuola Gaiofana i volontari hanno creato laboratori teatrali, corsi di cucito, di informatica, organizzato appuntamenti culturali e creato una piccola biblioteca con i libri donati dai cittadini;

Pulizia, cura ed allestimento con nuove piantumazioni di essenze all’interno di una rotatoria stradale in via Casalecchio che era incolta e trascurata;

Infine sono stati eseguiti dai volontari del Porto Canale “Amici del Mare” importanti interventi per il ripristino di alcuni tratti della banchina ammalorata e rovinosamente compromessa grazie al materiale fornito dall’Ufficio CiViVo e parte da Anthea, oltre la manutenzione e verniciatura delle bitte sul lato sinistro della banchina compresa tra il Ponte della Resistenza e Ponte dei Mille. Il gruppo si sta organizzando per poter procedere e completare gli interventi e portare avanti l'uscita in mare con i disabili.

Inotlre, per favorire le iniziative di aggregazione organizzate dal Gruppo CiVivO Viserbella, l’Amministrazione ha stipulato un contratto di comodato ad uso gratuito con i proprietari di un’area verde situata lungo via Porto Palos. L'area è pulita e curata dai volontari e vengono organizzate feste e momenti di aggregazione a favore dei cittadini residenti e turisti.