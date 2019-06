Scuole sicure, approvato il progetto: telecamere, controlli con i cani antidroga e vigili in aula

Una campagna informativa, maggiori controlli e videosorveglianza a tutela dei ragazzi: si sviluppa seguendo queste tre coordinate il progetto presentato dal Comune di Rimini nell’ambito del bando “Scuole sicure” 2019/2020” promosso dal Ministero dell’Interno e finanziato dal “fondo per la sicurezza urbana”. Il progetto affidato alla Polizia ha individuato come obiettivo la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici del territorio, attraverso il potenziamento dell’attività di informazione e comunicazione rivolta ai ragazzi, incrementando i controlli in sinergia con gli altri Enti e forze dell’ordine (Ausl, Ufficio scolastico provinciale, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) con l’ausilio del Nucleo Cinofilo e andando a implementare il sistema di videsorveglianza nelle vicinanze delle scuole, a completamento del sistema comunale. Il progetto, dal valore complessivo di 55mila euro, ha ricevuto parere favorevole dalla Prefettura di Rimini e ora si attende l’ultimo via libera del Ministero per procedere all’attuazione.

Cervelli e stupefacenti è il titolo della campagna informativa che sarà realizzata dalla Polizia Locale di Rimini in stretta collaborazione con l’unità Dipendenze Patologiche dell’Ausl Romagna. Tra le iniziative è prevista la realizzazione di una mostra di circa 250 manifesti incentrato sulle droghe e su come sono cambiate le sostanze e l’utilizzo nel tempo, a cui gli studenti parteciparanno dopo un incontro di preparazione con personale specializzato. Proseguirà inoltre l’attività formativa negli istituti scolastici che coinvolgerà agenti della Polizia Locale e personale dell’Ausl.

Sul fronte dei controlli è prevista l’installazione di telecamere nei pressi degli istituti scolastici, destinate ad integrare il sistema di videosorveglianza del Comune di Rimini. Le telecamere saranno installate solo in accordo con i dirigenti degli Istituti Scolastici, che dovrebbero mettere a disposizione energia elettrica e connettività dati. Le immagini raccolte saranno di esclusiva disponibilità del sistema di videosorveglianza del Comune e delle Forze dell’Ordine. L’attività di controllo e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti prevede una forte intensificazione dei servizi svolti dal personale della Polizia Locale coadiuvato dal Nucleo Cinofilo. E’ previsto l’allestimento di uno specifico veicolo idoneo al trasporto di due unità cinofile e costituirà il supporto logistico di tutte le operazioni di controllo specifico oltre a rappresentare un forte elemento di deterrenza. Le attività specifiche di implementazione della videosorveglianza e dei servizi di controllo vedrà interessati prioritariamente gli istituti superiori dei centri studio Colonnella e Viserba dove è presente la maggiore concentrazione di studenti. Il Nucleo Cinofilo potrà comunque garantire la copertura di tutti gli istituti scolastici medi e superiori del territorio comunale, oltre ai principali nodi di trasporto pubblico che quotidianamente interessano il transito di migliaia di studenti.

“Con questo progetto puntiamo prima di tutto ad accrescere la consapevolezza dei ragazzi sui rischi che l’assunzione di sostanze stupefacenti comporta per il benessere psicofisico e anche su tutto ciò che sta dietro all’attività di spaccio organizzata – sottolinea l’assessore alla Polizia Locale Jamil Sadegholvaad – Il veicolo a supporto del Nucleo Cinofilo e la videosorveglianza rappresentano invece potenti strumenti di deterrenza, in grado di scoraggiare coloro che si avvicinano agli istituti scolastici con l’obiettivo di spacciare. Crediamo che siano azioni importanti per difendere la salute dei nostri ragazzi, la loro sicurezza e per prevenire fenomeni di illegalità”.