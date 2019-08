Seconda serata di DeeJay On Stage, sul palco Annalisa e Mr Rain

Seconda serata di DeeJay On Stage, sul palco di piazzale Roma sono saliti Annalisa e Mr Rain. Per l'interprete del singolo estivo Avocado toastm che anticipa l’uscita del nuovo album di inediti, è stata anche l'occasione per festeggiare il suo compleanno. Il rapper italiano Mr Rain, è tra i più talentuosi artisti di questo genere musicale che è riuscito a farsi strada nel panorama italiano. Per quanto riguarda il contest, a passare la seconda selezione è stata Alessia Maccarò. Martedì sera si replica con 3 cantanti famosi della scena indie italiana, Calcutta, Clavdio e Franco126.