Secondo giorno per la Maturità 2019, ecco le tracce degli scritti

Dopo il tema di italiano, uguale per tutti gli indirizzi, il secondo giorno della Maturità 2019 prevede esami diversi a seconda degli istituti nell'anno che vede il debutto della doppia materia. Anche oggi c' è il divieto tassativo per i candidati di utilizzare cellulari, smartphone, PC e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla Rete o riprodurre file e immagini, pena l'esclusione dall'esame.

LE TRACCE

Al Liceo classico la versione di latino e il testo greco trattano della figura dell'imperatore romano Galba. La prima è tratta da Historiae di Tacito, il secondo da Vita di Galba di Plutarco (Vite Parallele). Allo Scientifico la seconda prova prevede classici studi di funzione collegati a due problemi di elettromagnetismo classico: il primo sui fili percorsi da corrente, il secondo su un condensatore. Per superare la prova, ai ragazzi è richiesto di rispondere ad almeno quattro quesiti su otto e ad almeno un problema su due. Tra gli otto quesiti c'è anche un problema di relatività ristretta. Per Economia aziendale i quattro rischi del business e il conto economico di Alfa spa dal quale emerga il miglioramento del risultato economico e del rischio di credito. Seguono poi una serie di quesiti: il candidato deve sceglierne due.



Gli studenti dei licei artistici dell'indirizzo grafica alle prese con la seconda prova dell'esame di maturità se la vedono con la realizzazione di logo, locandina e invito all'inaugurazione di un nuovo spazio espositivo e scuola d'arte. All'indirizzo architettura invece i maturandi dovranno ideare e realizzare un museo dello spazio tenendo conto che sarà principalmente dedicato ai giovani e alle scuole. Dall'autoritratto al selfie la traccia proposta oggi ai maturandi dell'artistico indirizzo arti figurative plastico scultoreo. La Luna e l'anniversario dello sbarco del 1969 è la traccia della seconda prova della maturità per l'artistico indirizzo audiovisivo e multimediale.



Per Scienze Umane, la traccia parte dai testi tratti da "Lettera a una professoressa", libro del 1967 scritto da alcuni ragazzi della scuola di Barbiana, sotto la supervisione di don Lorenzo Milani e "Storia della scuola" di Saverio Santamaita.

Quello di oggi è lo scoglio più temuto rispetto al tema di italiano che quest'anno presenta una sostanziale novità: più discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi. E così entra per la prima volta la fisica nello scritto dello scientifico e al classico si chiede agli studenti di tradurre un testo in latino, fare un confronto con un testo in lingua greca (con traduzione a fronte) e rispondere a tre domande su entrambi i brani che ne valutano comprensione e interpretazione.