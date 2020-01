Segnalata rissa nei pressi di una discoteca, intervengono i carabinieri

E' scattato intorno alle 3, nella notte tra martedì e mercoledì, l'allarme per una feroce rissa nei pressi di una discoteca di Riccione nord che ha fatto accorrere le gazzelle dei carabinieri. All'arrivo delle pattuglie dell'Arma, tuttavia, i facinorosi erano già fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Secondo quanto emerso, si sarebbe trattato di due gruppi di stranieri composti da romeni e albanesi che all'interno del locale avrebbero iniziato a discutere animatamente per questione di donne. Una volta fuori, dalle parole sono poi passati ai fatti ma al momento non risultano ricoveri in pronto soccorso per lesioni compatibili con una scazzottata. Durante le ricerce, tuttavia, i carabinieri della Perla Verde hanno individuato poco lontano una loro vecchia conoscenza che portava sul volto i segni di un pestaggio ed era sporco di sangue. Si trattava del 20enne, già noto alle forze dell'ordine, che la sera dello scorso 2 gennaio aveva consumato a sbafo al Pascucci Bio di viale Virgilio per poi scappare lasciando un conto da 200 euro. Il ragazzo, sul quale grava un foglio di via da Riccione, è stato denunciato per inosservanza del provvedimento della Questura.