I residenti denunciano: "Degrado di fronte alla fonte Sacramora"

Come segnala un lettore di RiminiToday: "Segnalo situazione di degrado a Viserba di fianco alla fonte Sacramora segnalata all'inizio della via con cartello marrone come sito di interesse storico, ma purtroppo di storico abbiamo solo la maleducazione delle persone e la non voglia di risolvere il problema ne da parte dell Amministrazione ne da parte di Hera. Dopo innumerevoli segnalazioni ad Hera di aggiungere un altro cassonetto della carta, sempre pieno, e di consenguenza avendo eliminato le batterie di casettoni prima della fonte Sacramora sostituiti dal servizio porta a porta tutti i rifiuti più ingombranti vengono abbandonati a quella di fianco alla fonte."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.