Sei regioni e 560 chilometri, i tre amici in bici vincono la sfida e arrivano alla meta

Sport, amicizia e un grande amore per la propria regione d'origine. Pasquale Giorgione, Nicolò di Lillo e Angelo Melito, partiti da Misano alla volta della Campania in sella alla loro bici, sono arrivati domenica alle 17 alla meta tanto aspirata. Sfida vinta e un sogno che si avvera. Tre giorni, sei regioni attraversate e 560 chilometri macinati grazie a un duro allenamento e alla voglia di vivere insieme questa esperienza. "E' stato un viaggio bellissimo - racconta lo sportivo Paquale Giorgione - un'esperienza emozionante, abbiamo attraversato sei regioni, visto posti fantastici. All'arrivo a Flumeri, siamo stati accolti da tantissime persone che ci aspettavano, e dalla nostra sponsor che ci ha sostenuti in questa avventura. Antonietta Salza, titolare del negozio di parrucchiera Belli capelli, ci ha aiutato molto e ci ha accolti con un piccola festa, è stato un momento davvero indimenticabile".

L’estate è stata quindi il trampolino di lancio per questi tre amici, appassionati di corsa e di bici, che sono riusciti dopo anni a esaudire il loro desiderio, ovvero tornare nei loro paesi d’origine (Grottaminarda per Pasquale e Ariano Irpino per Nicolò e Angelo). Dalla Romagna alla Campania, per un ritorno a casa, ma questa volta senza macchine o treni, solo con le loro forze.

“C’è voluto qualche anno per riuscire a trovare il tempo e organizzare il viaggio, ma l'arrivo è stata una vera conquista. Abbiamo fatto tre tappe, la prima di circa 180 chilometri a San Benedetto del Tronto, la seconda tappa a Campomarino sempre di 180 chilometri e poi il rush finale. Abbiamo ancora l'adrenalina alle stelle e stiamo già pensando al prossimo viaggio da fare insieme".