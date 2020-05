Seicento piante donate agli anziani grazie a Ikea e ai volontari di Team Bòta

Una mattinata speciale quella di sabato per tanti anziani riminesi che si sono visti recapitare dai volontari del “Team Bota” 600 tra fiori e piantine donate dall’Ikea. I fiori e le piante, sopravvissute grazie all’esposizione ai raggi solari alla sospensione dell’attività, sono state poi accudite dai lavoratori dell’Ikea impegnati nei lavoro di manutenzione. Le strutture per anziani a cui sono state consegnate le piante sono il Valloni, il Maccolini, Le Grazie e la Residenza Quisisana. I volontari hanno portato le piante nelle strutture, lasciandole poi nelle mani degli operatori che si sono incaricati di portarli agli anziani, nel rispetto delle norme di sicurezza, distanziamento e salute previsti dalla normativa. Come noto, Il gruppo "Team Bota Rimini", che arruola circa 100 volontari, ha ottenuto la certificazione del Comune di Rimini per operare con il suo coordinamento all’interno delle attività di supporto ai cittadini più fragili ed esposti all’emergenza sanitaria in corso.

“È stato un momento di una felicità e di una commozione unica – spiega Michele Lari, a nome dei volontari del Team Bota - Non appena abbiamo saputo della disponibilità di queste piante da parte di Ikea, che ringraziamo di cuore, ci siamo mossi per capire a chi poterle donare. Abbiamo immediatamente pensato ai nostri anziani e agli Operatori socio sanitari che in questo periodo hanno combattuto e hanno vissuto un periodo estremamente difficile nei centri anziani. Insieme ai fiori, simbolo di speranza, sentimento con il quale vogliamo entrare in questa famosa Fase 2, abbiamo donato alle strutture anche dei disegni, realizzati dai bambini che partecipano ai laboratori ricreativi che abbiamo organizzato in questo periodo. Un pensiero pensato per i nostri nonni, lontani dalle famiglie, ma sempre nei nostri pensieri”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“E' un triplo ringraziamento – aggiunge Gloria Lisi, assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini – quello che, a nome mio e dell’Amministrazione voglio rivolgere ad Ikea, agli splendidi ragazzi del Team Bota e ai nostri anziani e operatori dei Centri anziani. Azioni come queste danno idea del grande cuore della nostra città, che con grande senso di comunità si sta stringendo intorno a chi è più in difficoltà ed esposto, portando insieme ai fiori un gesto di gentilezza e speranza come buon augurio per la nuova fase di progressivo ritorno alla normalità che ci apprestiamo ad iniziare”.