Semina il panico al pronto soccorso e spacca il naso a una guardia giurata: arrestato un 32enne

Ha seminato il panico al Pronto soccorso dell'ospedale Infermi, riuscendo anche a ferire una guardia giurata. E' stato necessario l'intervento di due equipaggi della Polizia di Stato per bloccare un uomo di origini spagnole che ha aggredito due guardie giurate.

Venerdì notte, quando gli agenti sono arrivati in ospedale haanno trovato una delle guardie per terra con ferite sanguinanti al naso e alla bocca, mentre l’altra tentava a fatica di contenere il 32enne spagnolo che stava seminando il panico nell’area triage davanti ai pazienti e al personale medico. La Polizia, non senza fatica, è riuscita ad immobilizzare l’uomo che si è scagliato anche contro di loro. Per i due vigilantes dell’Istituto “Cittadini dell’Ordine”, sotto shock per quanto accaduto, si sono rese necessarie le cure mediche. Al più grave sono stati diagnosticati la frattura delle ossa nasali e un trauma cranico, giudicato guaribile in 45 giorni. Per il collega un trauma contusivo del braccio destro con una diagnosi di 21 giorni.

Nel ricostruire la dinamica dei fatti, gli agenti hanno scoperto l'uomo aveva importunato per tutto il giorno il personale sanitario del Pronto Soccorso, tanto che altre due volte la Polizia era dovuta intervenire facendolo allontanare. Nel corso delle sue scorribande lo spagnolo ha provocato ripercussioni sullo stato di salute di numerosi operatori sanitari che sono ricorsi a cure mediche lamentando stati di shock emotivo. L’uomo è stato arrestato per lesioni aggravate, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui, processato con rito direttissimo in modalità telematica, è stata disposta la sua custodia cautelare in carcere.