Seminudo e stralunato si aggira per strada con delle bombole del gas

Nuovi guai per un 25enne della Guinea, in Italia come richiedente asilo, già balzato agli onori della cronaca per aver aggredito senza motivo una 62enne in bicicletta colpendola con una catena. Nel tardo pomeriggio di domenica, infatti, il ragazzo è stato visto aggirarsi con addosso solo un paio di mutande e in mano delle bombole di gas lungo via Coletti. Molti i passanti che, allarmati per l'atteggiamento stralunato del giovane, hanno chiamato la polizia di Stato e sul posto è intervenuta una Volante. Gli agenti hanno riconosciuto subito l'autore dell'aggressione alla signora, avvenuta venerdì in via Sacramora, che con delle palette simili a quelle usate dai bambini in spiaggia ha dichiarato di stare pulendo le ruote del cancello carraio. Poco lontano, poi, le divise hanno anche trovato le bombole del gas che aveva in custodia. Ci è voluto poco a far emergere che si trattava dell'autore dell'aggressione di venerdì che, processato per direttissima, era stato condannato al divieto di dimora nel comune di Rimini. Viste le sue condizioni mentali, è stato ricoverato in Psichiatria per un trattamento sanitario obbligatorio e, la Questura, ha avviato le pratiche per la revoca dello status di richiedente asilo.