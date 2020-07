Senza casco sullo scooter rubato fugge alla vista della polizia di Stato

Nel pomeriggio di mercoledì, durante i controlli del territorio, una pattuglia della polizia di Stato si è imbattuta in un ragazzo che a Riccione in via Parini procedeva in sella a uno scooter senza casco. Alla vista della Volante, il giovane è scappato a tutta velocità innescando così un inseguimento che si è concluso dopo aver percorso contromano una strada limitrofa e col malvivente che ha abbandonato a terra il due ruote per fuggire a piedi. Rincorso, è stato poi bloccato e identificato per un bolognese 22enne già noto alle forze dell'ordine e che non aveva mai conseguito la patente. Gli ulteriori accertamenti hanno poi permesso di scoprire che lo scooter era stato rubato nella mattinata sul lungomare Spadazzi. Una telecamera di sorveglianza, però, ha ripreso il giovane mentre forzava la catena a cui era assicurato il motorino e scassinava il blocco per l'accensione. Il mezzo è stato restituito al proprietario, un 20enne riminese che fa il bagnino di salvataggio nei pressi di dove è avvenuto il furto, mentre il ladro è stato arrestato e processato per direttissima giovedì mattina.

