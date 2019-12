Servizi educativi: le novità sulla convenzione con le scuole paritarie

Nell’ultima seduta di giunta comunale è stata approvata la convenzione con le scuole per l’infanzia paritarie che prevede l’erogazione di contributi per sostenere la formazione degli insegnanti di scuola dell’ infanzia, consolidare il sistema coordinato di iscrizioni, garantire la libertà di scelta, e preveda incentivi per l’accoglienza di bambini disabili anche nelle scuole paritarie, con le modalità di intervento corrispondenti a quelle previste per le scuole statali. Il tutto coordinato attraverso un nuovo accordo che mette nero su bianco i reciproci impegni di Comune di Rimini e delle singole Scuole coinvolte. Tra le condizioni inserite nella convenzione per ottenere i contributi è stata inserita anche quella per razionalizzare il sistema di iscrizioni alle scuole per l’infanzia evitando le doppie e triple assegnazioni di posti,ottimizzando in questo modo il sistema pubblico privato. L’investimento è di 400 mila euro.

A questi vanno aggiunti i 365 mila euro già stanziati per il sostegno all’handicap nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado, dalle materne alle superiori, dando una risposta a tutte le domande presentate ai tavoli tecnici. A quelli appena approvati dalla Giunta, vanno aggiunte altre risorse investiti, a vario titolo, dall’Amministrazione comunale. Aderendo al progetto “Al nido con la regione” è stato possibile ridurre le rette a 113 famiglie di 17 scuole convenzionate. L’estate 2019 ha visto anche lo stanziamento di 40 mila euro a sostengo della frequenza dei centri estivi per i bimbi più piccoli (0/3 anni); 100 le famiglie sostenute con contributi mensili di 350 euro nel periodo estivo.

“Risposte alle esigenze delle nuove famiglie – spiega l’assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini, Mattia Morolli – attraverso un diritto allo studio trasversale. Le paritarie costituiscono una parte importante del nostro sistema educativo, che vede nella collaborazione pubblico - privato un valore aggiunto in grado di ampliare portata, scelta, qualità e copertura per le esigenze delle famiglie riminesi. Un sostegno che va oltre, coprendo tutte le richieste arrivate ai tavoli tecnici per il sostegno educativo handicap . Non solo, con queste risorse andiamo a coprire un’esigenza sempre più sentita in una città come la nostra, ovvero i centri estivi per quelle famiglie che, proprio in estate, vedono il picco del loro impegno lavorativo”.