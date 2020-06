Servizio civile regionale, a Rimini disponibili 12 posti

Il 26 giugno 2020, i Coordinamenti Provinciali degli Enti di Servizio Civile Regionale -Co.Pr.E.S.C.- hanno pubblicato gli avvisi di selezione pubblica per la partecipazione ai progetti di servizio civile regionale dell'Emilia-Romagna. I posti disponibili nella provincia di Rimini sono 12. Il progetto a bando, “2020 Nuove generazioni”, che propone attività di sostegno all’integrazione sociale di minori e giovani stranieri, propone 12 posti presso Ass. Com. Papa Giovanni XXIII (Casa Karibu e Capanna di Betlemme), Coop. Soc. Il Millepiedi (Casa Pomposa, GET Supermed e Casa Macanno), Arci Servizio Civile (Ass. Arcobaleno, CEIS - Centro Educativo Italo Svizzero).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Impegno e compenso: il progetto sarà avviato il 01 settembre 2020, prevede un impegno di 1100 ore distribuite su 11 mesi, per 5 giorni a settimana (una media di 25 ore settimanali) e un compenso di € 439,50 mensili. La domanda di partecipazione da parte dei giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni), senza distinzione di cittadinanza, deve essere inviata all'Ente titolare del progetto scelto (per PEC, e-mail o posta raccomandata A/R) e deve pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 25 luglio 2020 (non è valido il timbro postale di spedizione). L’avviso provinciale, il modulo per la domanda di partecipazione e il progetto sono disponibili sul sito http://www.copresc.rimini.it/bando-scr-2020/