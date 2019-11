Sesso sulle panchine del lungomare di Riccione, il nuovo video porno di Malena

Immagini che lasciano ben poco alla fantasia quelle del video hard di Malena, la nota attrice a luci rosse, che insieme al porno attore Nacho Vidal ha scelto le strade di Riccione per girare il film vietatissimo ai minori. Diffuso in rete già da diverso tempo, sta davvero spopolando tra gli amanti del porno in diversi portali dedicati alle luci rosse: si vedono i due protagonisti aggirarsi nella zona di San Martino per poi appartarsi tra i cespugli di un cortile e iniziare la performance erotica. Non contenti, insieme a un terzo attore, si sono poi spostati sulle panchine del lungomare per un nuovo ciak.

Nonostate tutto, nel video si vede anche un gruppo di anziani seduto poche panchine più avanti che non si rende conto di ciò che il trio stava facendo. Dopo il "movimento" sul lungomare, il film porno, già disponibile in rete, si è concluso tra le pareti di un'abitazione con un'ulteriore performance di sesso a tre. I protagonisti, però, adesso rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.