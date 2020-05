Sette coppie di fratino pronte a nidificare in spiaggia: il pericolo dei cani senza guinzaglio

Sette coppie di Fratino pronte a nidificare sulle spiagge riminesi. I piccoli trampolieri, ormai da alcuni anni, tornano per riprodursi nella zona di confine tra Rimini e Riccione. Ogni coppia depone in genere tre uova che vengono covate per quasi un mese. I piccoli, poco dopo la nascita, tendono ad uscire dal nido ma non essendo ancora in grado di volare diventano facilmente attaccabili dai predatori. Il primo pericolo sono i cani liberi dal guinzaglio. Per questo la Polizia Provinciale e i Carabinieri Forestali, con l’ausilio di guardie venatorie e ambientaliste volontarie, hanno organizzato un’azione di monitoraggio costante. Prezioso anche l’aiuto dei volontari di Asoer (Associazione Ornitologi Emilia-Romagna) che si prendono cura dei nidi, proteggendo e segnalando i luoghi della cova delle uova per evitare la loro distruzione. Grazie all’attività dei volontari tutti i nidi sono stati segnalati e protetti con una gabbia metallica per preservarli da curiosi e soprattutto dai cani che troppo spesso vengono fatti correre liberi in spiaggia. Un grosso problema non soltanto per i nidi ma anche per i piccoli che si aggirano sulla spiaggia fino al momento dell’involo.

Le aree interessate dalla nidificazione vanno tutelate e conservate, ed è importante a tale scopo attivare la massima vigilanza affinché azioni sconsiderate ma anche involontarie non portino alla distruzione dei nidi e dei piccoli.

Gli uffici STACP della Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Rimini hanno interessato anche gli Assessori all’Ambiente dei Comuni di Rimini e Riccione. "La presenza di nidi di Fratino nelle nostre spiagge è una buona notizia – afferma il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi – perché è indice del buono stato di salute dell’ecosistema costiero“.