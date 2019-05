Settecento litri di gasolio riversati in mare: due persone denunciate a piede libero

Si sono appena concluse le indagini da parte del personale della Capitaneria di Porto di Rimini a seguito di uno sversamento stimato in circa 700 litri di gasolio nelle acque dell’ambito portuale di Rimini, avvenuto nei giorni scorsi. Gli esiti di tale indagine hanno portato alla denuncia a piede libero per inquinamento colposo, alla locale Procura della Repubblica, di due persone, nonché all’elevazione di verbali amministrativi per un totale di circa 6mila euro. La bonifica dello specchio acqueo interessato dall’inquinamento è terminata venerdì. L’inchiesta esperita ai sensi del Codice della Navigazione, è tutt’ora in corso.