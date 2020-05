Settimana di ripartenze per San Giovanni: torna il mercato e riapre la biblioteca al pubblico

Questa settimana continua a portare tantissime novità a San Giovanni in Marignano. Lunedì è ripartito il mercato settimanale, salutato con orgoglio dal Sindaco Morelli: “Un grande risultato per il nostro paese. Siamo infatti uno dei primi Comuni a livello nazionale a ripartire: il nostro mercato è previsto il lunedì mattina e ordinanza regionale e Dpcm sono arrivati intorno alle ore 18 della domenica sera. La macchina comunale era già pronta e in poche ore ha potuto realizzare questo importante risultato, completando gli atti e contattando tutte le attività, già precedentemente allertate, che hanno così potuto ricominciare a lavorare dopo due mesi di stop. Ancora una volta il lavoro di squadra e la collaborazione reciproca ci ha permesso un risultato importante. La prima giornata si è svolta senza particolari problemi, e per questo ringrazio profondamente tutta la macchina comunale per il loro grande e costante impegno, i volontari di Auser ed Anc che hanno presidiato accessi e uscite e supportato le persone nello spiegare la nuova modalità, che continuerà anche nelle prossime settimane”.

Mercoledì, inoltre riparte il Servizio della Biblioteca comunale in presenza. "A fine aprile avevamo attivato la possibilità di prestiti a domicilio, che sta riscontrando grande successo ed apprezzamento da parte delle persone. Da domani sarà possibile, in giorni ed orari specifici, presentarsi in Biblioteca per restituire i libri o prenderne in prestito altri. Per l’occasione la Biblioteca si è rifatta il look, ampliando i libri in esposizione e riorganizzando gli spazi. L’accesso infatti sarà diverso dalla modalità consueta e richiederà alcune attenzioni in più".

“Siamo consapevoli che questo periodo porta con sé tantissime novità ed invita a cambiare notevolmente le nostre abitudini ed il nostro modo di fare le cose. Ma tutto è ancora possibile. I servizi verranno via via riabilitati. Quello della Biblioteca è un tassello importante per la comunità marignanese, in quanto permetterà agli utenti di leggere e condividere cultura, una passione per grandi e piccini. Per cercare di metterci a disposizione di tutte le necessità, abbiamo inoltre deciso di continuare ad offrire il servizio della consegna a domicilio nei giorni di martedì e giovedì, così da offrire una ulteriore possibilità agli utenti. In questo tempo sospeso abbiamo potuto ampliare la collezione della Biblioteca comunale e contemporaneamente implementare i servizi digitali, che permettono di accedere a tutte le risorse della nostra Biblioteca comodamente da casa. Siamo grati al personale e a tutti i volontari che non si sono arresi a questa nuova modalità e ci sono stati accanto, creando e costruendo sempre nuove possibilità. La Biblioteca per tantissimi è un luogo del cuore e siamo davvero felici che possa tornare ad accogliere persone".

Le nuove modalità di accesso

Sono attivi i servizi di prestito, tesseramento, rientro, proroga e prenotazione. Sono invece sospesi la consultazione, il servizio Internet e l’accesso alle sale studio.

Orari: Lunedì, Mercoledì, Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12. È inoltre possibile ricevere i libri a domicilio il martedì e giovedì mattina. All'accesso è obbligatorio l’uso della mascherina, disinfettare le mani con la soluzione disinfettante disponibile. E' possibile accedere solo negli orari indicati, uno per volta e suonando il campanello. Non è possibile usufruire dei servizi igienici e delle sale studio. La restituzione dei libri è possibile solo negli orari indicati. L’utente si presenterà con i libri da restituire (rientro) all’interno di una busta (esempio della spesa), suonerà il campanello e riceverà tutte le indicazioni dal Bibliotecario.

Per prendere in prestito dei libri, prorogare i termini di consegna o prenotarli, è necessario richiederli tramite telefono (0541.828157), mail: biblio@marignano.net oppure tramite pagina facebook bibliosgm

oppure Scoprirete: https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/Opac.do

Accesso ai libri: solo il personale ha l’autorizzazione per accedere alle sale di consultazione e agli scaffali. Gli utenti che accedono alla Biblioteca non possono consultare o toccare i libri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quarantena dei libri

I libri restituiti dall’utente saranno sottoposti ad un periodo di “quarantena”, per cui non torneranno subito disponibili al pubblico. Si potrà comunque procedere con le prenotazioni dei documenti in prestito, che verranno messi a disposizione dopo la “quarantena”. Stiamo chiedendo dei grandi cambiamenti rispetto alle abitudini, ma lo viene fatto per la salute di tutti. Verranno valorrizati i servizi digitali, così che si possa conoscere meglio tutti i libri presenti nel catalogo.