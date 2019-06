Sfila il portafogli ad un giovane in spiaggia: subito arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riccione hanno arrestato nel cuore della nottata tra venerdì e sabato un 19enne nigeriano, residente a Milano e già noto alle forze dell'ordine, per furto. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'Arma, l'individuo aveva rubato ad un giovane il portafogli con denaro e documenti personali mentre si trovava in uno stabilimento balneare. Insieme al personale della vigilanza privata i militari hanno individuato il ladro, recuperando la refurtiva. Sabato l'extracomunitario è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima.