Sfonda la porta della tabaccheria e mette a segno la rapina: ma nella borsa vi erano solo effetti personali

Rapina all'orario di chiusura, intorno alle 20, venerdì sera in una tabaccheria di via Toscana a Cattolica. Un uomo sulla quarantina d'anni si è presentato all'esercizio commerciale quando la titolare aveva già chiuso la porta di ingresso. L'uomo ha dapprima bussato per farsi aprire, ma la donna, forse percependo le intenzioni del malvivente, ha deciso di lasciare la porta chiusa. E' così che il bandito ha letteralmente sfondato la porta di vetro, riuscendo ad entrare in tabaccheria e si è gettato sulla borsa della titolare convinto che contenesse l'incasso della giornata ed è fuggito via. All'interno della borsa vi erano però solo gli effetti personali della donna e non l'incasso. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri, che stanno anche valutando le videocamere di sorveglianza per riuscire ad individuare il malvivente.

FOTO DI REPERTORIO