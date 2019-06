Sfugge all'alt dei Carabinieri e si schianta nella rotonda: era ubriaco

All’alba di sabato, i Carabinieri del dipendente NOR – Sezione Radiomobile di Riccione hanno tratto in arresto, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, un 21enne marocchino. Nella circostanza i militari, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno intimato l’alt all’autovettura condotta dall’indagato che, alla vista dei Carabinieri, si è dato alla fuga allo scopo di sottrarsi al controllo. Durante le fasi di inseguimento il 21enne, a causa dell’elevata velocità, ha perso il controllo del proprio mezzo andando a collidere in una rotatoria. L’uomo è stato prontamente bloccato e denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica. Rito direttissimo.

Durante la notte tra sabato e domenica, invece, i Carabinieri della stazione di Saludecio hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti una 48enne residente in Valconca. Nell’ambito di una specifica attività d’indagine, i militari hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare a carico dell’indagata, trovandola con 47 grammi di hashish e uno di cocaina, suddivisa in dosi pronta per lo spaccio. La droga è stata sequestrata insieme a svariato materiale atto al confezionamento. Anche per lei rito direttissimo.