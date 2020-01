Sgomberati gli sbandati che si erano insediati nell'ex palazzina Enel

E' scattato all'a,ba di martedì il blitz di carabinieri e polizia Municipale di Riccione che hanno sgomberato un gruppo di sbandati che si era insediato negli ex uffici dell'Enel in via XIX ottobre. I militari e gli agenti, infatti, fatto accesso all’interno dello stabile hanno riscontrato la presenza, al primo piano, di cinque italiani, senza fissa dimora, che avevano di fatto trasferito in quei locali il proprio domicilio, come dimostrato dalla presenza di borse con capi di vestiario, materassi e vari generi di conforto realizzando dei giacigli di fortuna. Ad essere identificati sono stati un 60enne di Fano, un 56enne di Lecce, un 60enne di Foggia, un romano 48enne e un 69enne napoletano tutti vecchie conoscenze. Su quest'ultimo pendeva una ricerca da parte delle forze dell'ordine per la notifica di pregresse vicende giudiziarie. Gli inquilini abusivi sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici.