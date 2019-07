Sgomberato campo nomadi abusivo nel centro commerciale, oltre 100 gli sloggiati

E' stato necessario l'intervento di carabinieri e polizia Municipale, nella mattinata di sabato, per far sgomberare il campo nomadi abusivo allestito nel parcheggio del centro commerciale Le Befane di Rimini. Nell'area di sosta, infatti, si erano installate 22 tra camper e roulotte di altrettanti nuclei famigliari per un totale di 108 persone che bivaccavano tranquillamente accendendo fuochi per cucinare, lavando e stendendo biancheria. All'arrivo delle forze dell'ordine non sono mancate le tensioni, coi nomadi che non ne volevano sapere di lasciare il parcheggio, fino a quando sono stati convinti a smontare le tende e a ripartire. Tutti sono stati identificati e, tra minori, donne ed uomini, è emerso che si trattava di italiani.