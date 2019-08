Shopping di alcolici per un minorenne, nei guai il titolare del minimarket

Nell'ambito di una serie di controlli mirati, finalizzati al contrasto della vendita di alcolici ai minorenni, gli agenti del Commissariato estivo di Bellaria hanno denunciato il titolare e il dipendente di un minimarket. Nella serata di venerdì gli agenti si sono appostati nei pressi del negozio, gestito da un bengalese, sul lungomare. Intorno alle 23 si è presentato un ragazzino, evidentemente minorenne, che ha chiesto degli alcolici. Il dipendente del minimarket, come se nulla fosse, lo ha servito infilando alcune bottiglie in un sacchetto di carta senza nemmeno chiedere al giovanissimo un documento. Gli agenti sono entrati in azione bloccando tutti quanti. Per il dipendente e il titolare, oltre alla multa, è scattata la segnalazione alle autorità amministrative.