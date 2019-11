Shopping nel centro commerciale, scappano senza pagare

Nel tardo pomeriggio di domenica i carabinieri di Rimini sono intervenuti al centro commerciale "Le Befane" dove gli addetti di un negozio avevano pizzicato due giovani stranieri intenti a rubare tra gli scaffali. In particolare i malviventi, poi identificati per un cubano 23enne e un ucraino 24enne, erano stati notati aggiratsi nel reparti di abbigliamento dove avevano preso due paia di scarpe, un giubbotto, una felpa ed alcune paia di calzini per poi rompere le placche antitaccheggio e infilare la merce in uno zaino e cercare di allontanarsi senza pagare. Giunti alle casse, uno è uscito tranquillamente mentre, l'altro, ha mostrato al cassiere solo una bibita. Bloccati, l'intervento dei militari dell'Arma ha permesso di accertare che stavano scappando con della refurtiva per circa 350 euro che gli è valsa le manette. Dopo una notte passata in camera di sicurezza, gli stranieri sono stati porcessati per direttissima e il giudice, convalidato il fermo, li ha sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Rimini in attesa della prossima udienza.