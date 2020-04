Si barrica in casa e minaccia di far saltare tutto col gas

A dare l'allarme, nella serata di mercoledì, sono stati i vicini di casa preoccupati dalle urla e dagli strani rumori che provenivano dall'appartamento di un condominio nella zona di Covignano e hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. L'uomo, un 54enne che vive con l'anziana madre, per tutto il pomeriggio aveva iniziato a dare segni di squilibrio affacciandosi al terrazzo e urlando che avrebbe fatto saltare tutto in aria col gas. Quando la pattuglia dell'Arma è arrivata sul posto, i militari sono stati allarmati a loro volta dai pesanti colpi che si sentivano provenire dall'abitazione e alla richiesta di spiegazioni il 54enne ha spiegato che stava inchiodando la porta con delle assi. Dopo parecchi rifiuti di aprire, alla fine l'esagitato è stato convinto a desistere dai carabinieri che nel frattempo avevano allertato il 118. L'uomo è stato quindi sedato e portato in ospedale per le cure del caso.

