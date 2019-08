Si buca cisterna per il trasporto carburante, intervengono i vigili del fuoco

Giornata concitata, quella di mercoledì, a Verucchio per una cisterna adibita al trasporto di carburante che si è bucata perdendo il carico. L'allarme è scattato intorno alle 14.50 quando, a causa di uno squarcio improvviso, è iniziato a fuoriuscire il liquido infiammabile da un serbatonio che ne conteneva 8mila litri. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno operato per mettere in sicurezza l'area e scongiurare eventuali esplosioni. Si è quindi provveduto, con tutte le cautele del caso, a svuotare la cisterna con le operazioni che sono proseguite per tutta la notte. Solo alle prime ore di giovedì la situazione è tornata alla normalità ed è stato dichiarato il cessate pericolo.