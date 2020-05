Si celebra la Giornata internazionale per i minori scomparsi

La ricorrenza del 25 maggio, giornata internazionale per i bambini scomparsi, è l’occasione per informare e sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica sul tragico fenomeno, garantire che nessun minore scomparso venga dimenticato e far si che non vengano mai interrotte le ricerche.

Dal 2007 in Italia è stata istituita la figura del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse con compiti di coordinamento e monitoraggio del fenomeno, ma soprattutto di raccordo con gli organismi internazionali, di analisi dei dati che riguardano le informazioni sulle persone scomparse, dei rapporti con i familiari e con le associazioni più rappresentative a livello nazionale che, sotto diversi profili, sono impegnate in tale ambito.

Quando un minore scompare, le situazioni sono le più diverse: fughe da casa di adolescenti, sottrazioni di bambini da parte di un genitore, minori stranieri che si allontanano dagli istituti di accoglienza e casi più gravi di pericolo. Il fattore primario nella gestione di un caso di scomparsa è la tempistica, infatti è fondamentale denunciare alle Forze di polizia, senza alcun ritardo, la scomparsa della persona e fornire ogni possibile informazione in modo che le ricerche possano partire immediatamente.

In caso di scomparsa di un minore chiama il 112 e mettiti in contatto con il più vicino ufficio di polizia. Presso la Questura di Rimini vi sono Uffici specialistici dedicati ai minori: l’Ufficio Minori della Divisione Anticrimine che ha funzioni essenzialmente preventive e di Pronto Soccorso per il nucleo familiare in difficoltà come l’abbandono scolastico o casi più complessi di bullismo o di devianza in genere; la 2^ Sezione della Squadra Mobile specializzata nelle indagini concernenti i minori autori e/o vittime di violenze.