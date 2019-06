Si è conclusa con il suggestivo falò la Notte delle Streghe 2019 di San Giovanni

Con il rogo finale si è conclusa, in una serata da record l'edizione 2019 de "La Notte delle Streghe", il principale evento marignanese. Artisti internazionali, figuranti e tantissime magie hanno contraddistinto questa edizione in cui, ancora più che nelle precedenti, si è cercato di coinvolgere il territorio, marignanesi, appassionati, commercio ed associazionismo. Il tutto è culminato nel progetto #staccidentro che ha dato vita alla Parata ed al Rogo finale, un momento corale, nel quale si è al tempo stesso concentrata e sprigionata un'energia immensa e avvolgente. Nel rievocare il Rito del Passaggio e della Rinascita si è cercato di farlo nuovo in un potente rito che ha coinvolto oltre 100 figuranti. Stupore, sorpresa, radici, tradizioni, natura, arte, condivisione e amore. Di questa materia è fatta la Notte delle Streghe e solo le persone possono crearla. "E' un potere inestimabile che abbiamo, un privilegio da vivere e tramandare con orgoglio e passione - spiegano dall'amministrazione comunale. - La Notte delle Streghe siamo noi tutti. Grazie a chi ha donato idee, progetti, valori, fatica, professionalità, vicinanza, appartenenza ed emozioni. Appuntamento al prossimo anno.