Si è concluso il Mystfest 2019, inaugurata la mostra dedicata a Andrea G. Pinketts

Si è concluso domenica sera a Cattolica il Mystfest 2019: cinque giorni di eventi e grandi ospiti, tra cui Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni, Valentina Lodovini, Angela Baraldi, culminati con la consegna del primo premio Pinketts a Joe Lansdale, nome di spicco del crime mondiale. Per il sindaco di Cattolica Mariano Gennari "l'istituzione del premio alla memoria di Pinketts non fa altro che ribadire il legame che esisteva con questa città. Era un personaggio unico con cui siamo da subito entrati in sintonia, mi piace ricordare come aneddoto personale il modo simpatico che usava per presentarmi alla gente: “Anche se non si direbbe affatto – diceva - questo è il Sindaco di Cattolica”. Infine, voglio ribadire felicità che ho avuto nell'apprendere che per in questa sua prima edizione il premio venisse attribuito ad uno dei miei autori preferiti, autentico fenomeno della letteratura americana, Joe R. Lansdale".

Lansdale ha ricevuto il premio dalle mani di Micaela Dionigi, presidente di Sgr Romagna.

“Sosteniamo Mystfest perché siamo storicamente attenti alle migliori espressioni culturali che il territorio evidenzia. Il Festival da decenni stimola fantasia, aggrega passioni e valorizza talenti, in piena sintonia con il profilo straordinario dei personaggi che lo hanno tratteggiato sin dalla nascita. Siamo fieri di accostare il nostro brand al nuovo premio intitolato a Andrea G. Pinketts; che sia un fenomeno pop come Joe R. Lansdale a ritirarlo rappresenta l’ulteriore conferma del prestigio che Mystfest s’è guadagnato nel mondo. Il nostro contenitore ‘SGR per la Cultura’ si arricchisce con una perla davvero preziosa”.