Si è spento don Giuseppe Bonini, decano dei preti riminesi e zio di Sandra Sabattini

Nella notte tra lunedì e martedì 29 ottobre, è deceduto nella sua casa di via Madonna della Scala, a Rimini, don Giuseppe Bonini. Con i suoi 96 anni, era il decano dei preti riminesi. Don Giuseppe era nato a Poggio Berni il 1 aprile 1923. Ordinato sacerdote dal Vescovo mons. Luigi Santa il 29 giugno 1947, ha prestato servizio pastorale in diverse parrocchie, tra cui Misano Cella dove ha fondato la scuola materna. Il Vescovo Emilio Biancheri lo assegnò dal 1 ottobre 1965 all’allora nuova parrocchia rivierasca di San Girolamo, a Marina centro di Rimini, dove ha ospitato per anni la nipote Sandra Sabattini, prossima alla beatificazione nel 2020. A San Girolamo, don Giuseppe ha prestato servizio “ufficiale” fino al 1998. Amante dell’arte, insieme alla signorina Ivonne Valpondi ha dato il “la” al coro di San Girolamo, oltre al laboratorio missionario e diverse originali iniziative pastorali, tra cui le “presenze” per i ragazzi che così potevano partecipare gratuitamente o con sconti alle gite. La camera ardente per don Bonini sarà allestita a San Girolamo dal pomeriggio di mercoledì 30 ottobre. Mercoledì 30 ottobre, alle ore 20.30, veglia funebre nella stessa parrocchia. Giovedì 31 ottobre, alle ore 14.30, Messa esequiale, presieduta dal vescovo Francesco Lambiasi, sempre a San Girolamo.