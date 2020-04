Si è spento Guglielmo Guerrini Maraldi, personaggio della diplomazia italiana

L’amministrazione comunale di Rimini esprime cordoglio per la scomparsa di Guglielmo Guerrini Maraldi, conosciuto personaggio della diplomazia italiana nel mondo e spentosi all’età di 96 anni. Riminese di adozione, era stato in gioventù Ufficiale di collegamento con gli alleati per la Liberazione d’Italia, quindi Ambasciatore presso Lussemburgo e Irlanda e Capo del Cerimoniale Diplomatico del Quirinale. E’ stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italia. Una vita e un pezzo di storia del nostro Paese, con l’amore per Rimini nel cuore, portato con orgoglio per tutto il mondo. Alla sua famiglia le condoglianze dell’amministrazione comunale di

Rimini.

