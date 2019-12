Si finge cliente e ruba la cassetta della beneficenza del Caffè Commercio

E' più che amareggiata Lenny Morichetti, titolare del Caffè Commercio in piazza Ferrari a Rimini, dopo il furto da vigliacchi che un malvivente ha consumato all'interno del locale. Un'amarezza che, l'imprenditrice, ha affidato in lacrime a Facebook sfogandosi sul social network quando si è accorta che il ladro aveva rubato la cassetta dove i clienti erano soliti lasciare spiccioli, ma anche somme importanti, da devolvere in beneficenza. "E' successo tutto nella mattinata di mercoledì - spiega la Morichetti - quando verso le 11.30 un uomo si è piazzato all'interno del bar continuando a ronzare intorno al bancone con una serie di pretesti. Alla fine ha ordinato due cassoni, spiegando di aspettare una persona che tardava, per poi chiedere le chiavi della toilette. Dopo aver utilizzato il bagno l'uomo, un italiano, si è lamentato dicendo che gli scarichi erano otturati. E' stato a questo punto che l'ho lasciato solo per andare a controllare. Qualcuno aveva otturato il water con gli asciugamani di carta e, quando sono uscita, il tizio era sparito e, insieme a lui, anche la cassetta della beneficenza che avevo sul bancone".

"Immediatamente - prosegue la titolare - mi è montata la rabbia è sono saltata sulla bicicletta per andare a cercarlo ma, oramai, di lui non c'era più traccia. Sono estremamente dispiaciuta per questo gesto perchè, da sempre, nel mio locale raccogliamo del denaro da devolvere a delle cause benefiche. Tutti i miei clienti lo sanno e lasciano gli spiccioli, ma anche somme importanti, dal momento che conoscono dove quel denaro andrà a finire. In questo caso, avevo aperto la raccolta benefica questo autunno quando avevo scoperto che il mio cane era affetto da osteosarcoma e che servivano 4mila euro per pagare le cure. Una cifra molto alta, da pagare praticamente subito, e per questo avevo chiesto un aiuto ai clienti. Purtroppo, però, col passare del tempo è stato chiaro che il male aveva già fatto troppi danni al mio povero cagnolino e che le cure non sarebbero servite a nulla. In molti avevano offerto del denaro e, quindi, i soldi già raccolti sarebbero serviti a un nuovo progetto benefico ma questo sciacallo ha rovinato tutto. Sarebbe stato meglio se, invece dei soldi per la beneficenza, si fosse appropriato della cassetta delle mance".